4 февраля: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 4 февраля, мир отмечает несколько важных событий. Это Всемирный день борьбы против рака, который посвящен поднятию внимания к проблемам и вызовам, связанным с онкологическими заболеваниями.
Также этот день отмечается как Международный день человеческого братства, направленный на поддержку и укрепление братства между различными нациями и культурами.
Сегодня в истории есть день рождения резиновых галош, ставших неотъемлемой частью гардероба у многих людей. Также 4 февраля отмечается день основания социальной сети Facebook в 2004 году, которую создал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг.
Какой сегодня церковный праздник
4 февраля в церковном календаре - день памяти преподобного Николая Студеного. До самой своей смерти в 868 году он был игуменом Студийского монастыря, который считается одним из самых прославленных и древнейших в Константинополе. Распространял христианство, хотя в то время происходили суровые гонения на верующих. За это Господь наделил его даром исцеления.
Календарь важных событий за 4 февраля:
1906 - Департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников;
1941 - Запатентован тефлон;
1945 - В Ливадии (Крым) открылась Ялтинская конференция - дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного устройства;
1969 - Ясир Арафат возглавил Организацию освобождения Палестины;
1970 - Основан город Припять;
1971 - Объявлено о банкротстве британской компании "Роллс-Ройс";
1992 - Уго Чавес совершил попытку государственного переворота в Венесуэле (станет президентом в 1999);
2004 - начала работу социальная сеть Фейсбук. Ее основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг;
2005 - Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины.
2021 - в Запорожье произошел пожар в Запорожской областной клинической инфекционной больнице, в результате которого погибли четыре человека, а еще двое пострадали.
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