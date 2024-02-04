4 февраля: какой сегодня праздник и главные события

4 февраля отмечают Всемирный День борьбы против рака и другие события.

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Сегодня, 4 февраля, мир отмечает несколько важных событий. Это Всемирный день борьбы против рака, который посвящен поднятию внимания к проблемам и вызовам, связанным с онкологическими заболеваниями.

Также этот день отмечается как Международный день человеческого братства, направленный на поддержку и укрепление братства между различными нациями и культурами.

Сегодня в истории есть день рождения резиновых галош, ставших неотъемлемой частью гардероба у многих людей. Также 4 февраля отмечается день основания социальной сети Facebook в 2004 году, которую создал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг.

Какой сегодня церковный праздник

4 февраля в церковном календаре - день памяти преподобного Николая Студеного. До самой своей смерти в 868 году он был игуменом Студийского монастыря, который считается одним из самых прославленных и древнейших в Константинополе. Распространял христианство, хотя в то время происходили суровые гонения на верующих. За это Господь наделил его даром исцеления.

Календарь важных событий за 4 февраля:

1906 - Департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников;

1941 - Запатентован тефлон;

1945 - В Ливадии (Крым) открылась Ялтинская конференция - дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного устройства;

1969 - Ясир Арафат возглавил Организацию освобождения Палестины;

1970 - Основан город Припять;

1971 - Объявлено о банкротстве британской компании "Роллс-Ройс";

1992 - Уго Чавес совершил попытку государственного переворота в Венесуэле (станет президентом в 1999);

2004 - начала работу социальная сеть Фейсбук. Ее основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг;

2005 - Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины.

2021 - в Запорожье произошел пожар в Запорожской областной клинической инфекционной больнице, в результате которого погибли четыре человека, а еще двое пострадали.

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