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  1. В мире

Республиканцы США готовят большой пакет военной помощи Израилю, однако без Украины

08:35, 4 февраля 2024
Представители Палаты представителей планируют проголосовать за законопроект о военной помощи только Израилю и безопасности в регионе.
Республиканцы США готовят большой пакет военной помощи Израилю, однако без Украины
Источник фото: ukrinform
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Республиканцы из Палаты представителей планируют на следующей неделе проголосовать за законопроект, направленный на предоставление миллиардной военной помощи Израилю и поддержку американских сил в регионе, однако не включает средства для Украины и изменения в политике по защите границы. Об этом сообщил спикер Майк Джонсон в письме, пишет Washington Post.

Согласно письму, Палата представителей планирует отправить 17,6 миллиарда долларов на укрепление систем военной обороны Израиля и американского персонала в регионе из-за продолжающихся конфликтов. Законопроект предусматривает выделение 9,7 миллиарда долларов на пополнение различных ракетных и оборонительных систем Израиля, а также 7,7 миллиарда долларов на пополнение оборонных запасов США. Дополнительно планируется выделить 200 миллионов долларов для защиты американского персонала и помощи в эвакуации граждан США из региона.

Принятие законопроекта Палатой представителей будет вторым шагом в его пути к принятию, поскольку он уже прошел через Сенат. В письме Джонсон призвал к быстрому принятию этой поддержки для Израиля и определения ее критической важности.

Однако этот законопроект может стать причиной нового противостояния между палатами Конгресса, поскольку республиканцы в Палате представителей выдвинули свой вариант финансирования, отличающийся от предыдущего, который уже рассматривали в Сенате.

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