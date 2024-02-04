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  1. У світі

Республіканці США готують великий пакет військової допомоги Ізраїлю, проте без України

08:35, 4 лютого 2024
Представники Палати представників планують проголосувати за законопроект щодо військової допомоги лише Ізраїлю та безпеки в регіоні.
Республіканці США готують великий пакет військової допомоги Ізраїлю, проте без України
Джерело фото: ukrinform
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Республіканці з Палати представників планують наступного тижня проголосувати за законопроєкт, спрямований на надання мільярдної військової допомоги Ізраїлю та підтримку американських сил у регіоні, проте не включає кошти для України та зміни у політиці зі захисту кордону. Про це повідомив спікер Майк Джонсон у листі, пише Washington Post.

Згідно з листом, Палата представників планує відправити 17,6 мільярда доларів на зміцнення систем військової оборони Ізраїлю та американського персоналу в регіоні через триваючі конфлікти. Законопроект передбачає виділення 9,7 мільярда доларів на поповнення різних ракетних і оборонних систем Ізраїлю, а також 7,7 мільярда доларів на поповнення оборонних запасів США. Додатково планується виділити 200 мільйонів доларів для захисту американського персоналу та допомоги в евакуації громадян США з регіону.

За прийняття законопроекту Палатою представників буде другим кроком у його шляху до ухвалення, оскільки він вже пройшов через Сенат. У листі Джонсон закликав до швидкого ухвалення цієї підтримки для Ізраїлю та визначення її критичної важливості.

Проте цей законопроєкт може стати причиною нового протистояння між палатами Конгресу, оскільки республіканці в Палаті представників висунули свій варіант фінансування, відрізняючийся від попереднього, який вже розглядали в Сенаті.

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