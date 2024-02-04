Бельгия предложила G7 план использования замороженных российских активов в пользу Украины

Бельгия рассматривает возможность изъятия российских активов в пользу Украины через эмиссию долговых обязательств.

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Правительство Бельгии рассматривает инициативу, которая может позволить изъятие замороженных в Европе активов россии в пользу Украины. По информации Financial Times, Бельгия предлагает выпуск долговых обязательств, средства от которых будут направлены на восстановление Украины. Отмечается, что российские активы могут быть использованы для погашения этого долга.

Коалиция стран-союзников Украины планирует требовать от россии погашения долговых обязательств. В случае отказа от уплаты долга, страны могут начать процесс изъятия замороженных активов рф. Эта стратегия должна обойти юридические ограничения, связанные с конфискацией российских средств.

Один из источников, знакомых с переговорами, отмечает, что такой подход позволит отложить вопрос о судьбе суверенных российских активов, используя их в качестве залога. Предложение Бельгии стало попыткой найти компромисс между различными точками зрения внутри ЕС и G7.

В прошлом месяце премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо уже упоминал о возможности использования российских активов в качестве залога для финансирования для Украины. Решение по этой инициативе может иметь весомые последствия для дальнейших отношений между странами.

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