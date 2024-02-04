Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

«Судова система потребує не радикального реформування, а тривалого вдосконалення – і це складний та довгий шлях», – суддя КГС ВС, ексголова ВРП Ігор Бенедисюк

Повноваженнями з розгляду «інвестиційних» спорів можна було б наповнити Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще знаходиться на етапі створення.

Оновлення Верховного Суду, право на прослуховування, реформа Податкової служби, – які пріоритети визначили Посли G7 на 2024 рік

Посли наголошують на перевірці доброчесності суддів, реформі БЕБ, Податкової та митної служб, а також на наданні іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

  1. У світі

Країни G7 та Євросоюз розглядають можливість використання $250 млрд заморожених активів рф як заставу для відновлення України, — ЗМІ

19:10, 4 лютого 2024
Пропонується використати заморожені активи рф як заставу для сприяння відновленню зруйнованої війною України.
Країни G7 та Євросоюз розглядають можливість використання $250 млрд заморожених активів рф як заставу для відновлення України, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни «Великої сімки» та Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центробанку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Пропонується використати заморожені активи рф як заставу для сприяння відновленню зруйнованої війною України.

Союзники вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права покладе на рф  відповідальність за завдану шкоду. 

Однак, за інформацією джерел, якщо рф відмовиться, можна буде претендувати на заморожені активи.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, наразі обговорення відбувається на технічному рівні, тобто політичне рішення ще не ухвалене. 

Bloomberg зазначає, що план може передбачати створення спеціальної компанії, яка випускатиме облігації з нульовою купонною ставкою, забезпечені заставою, що підлягає достроковому погашенню. Буде створена ієрархія застави, в якій будуть використовуватися активи Euroclear, а також банків.

Дискусії зосереджені на довгострокових потребах Києва і відокремлені від прагнення підтримати українську економіку в короткостроковій перспективі.

Раніше ми писали, що Бельгія запропонувала G7 план використання заморожених російських активів на користь України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва