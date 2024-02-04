Країни G7 та Євросоюз розглядають можливість використання $250 млрд заморожених активів рф як заставу для відновлення України, — ЗМІ

Пропонується використати заморожені активи рф як заставу для сприяння відновленню зруйнованої війною України.

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Країни «Великої сімки» та Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центробанку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Пропонується використати заморожені активи рф як заставу для сприяння відновленню зруйнованої війною України.

Союзники вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права покладе на рф відповідальність за завдану шкоду.

Однак, за інформацією джерел, якщо рф відмовиться, можна буде претендувати на заморожені активи.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, наразі обговорення відбувається на технічному рівні, тобто політичне рішення ще не ухвалене.

Bloomberg зазначає, що план може передбачати створення спеціальної компанії, яка випускатиме облігації з нульовою купонною ставкою, забезпечені заставою, що підлягає достроковому погашенню. Буде створена ієрархія застави, в якій будуть використовуватися активи Euroclear, а також банків.

Дискусії зосереджені на довгострокових потребах Києва і відокремлені від прагнення підтримати українську економіку в короткостроковій перспективі.

Раніше ми писали, що Бельгія запропонувала G7 план використання заморожених російських активів на користь України.

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