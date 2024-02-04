Alyona Alyona & Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024

Наибольшее количество баллов получили Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria.

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 года состоялся 4 февраля и определил победителя, который и представит Украину в мае 2024 года в Мальме, Швеция. Об этом стало известно по трансляции мероприятия.

Победителем национального отбора на Евровидение-2024 стал дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona.

Исполнительницы с песней Teresa & Maria собрали 21 балл от зрителей и жюри.

Победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определили по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование уже второй раз проходит в мобильном приложении Дія.

Количество баллов, полученных участниками Нацотбора от жюри:

1 – Nahaba

2 – Nazva

3 – Skylerr

4 – Drevo

5 – Anka

6 – Yaktak

7 – Yagody

8 – Ingret

9 – Melovin

10 – Alyona Alyona & Jerry Heil

11 – Ziferblat

Количество баллов от украинцев:

1 – Nazva

2 – Ingret

3 – Drevo

4 – Anka

5 – Nahaba

6 – Skylerr

7 – Yagody

8 – Ziferblat

9 – Melovin

10 – Yaktak

11 – Alyona Alyona & Jerry Heil

Как сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, в Дії за победителя финала нацотбора "Евровидение-2024" проголосовали 1 167 176 украинцев. Это на один миллион больше голосов, чем в прошлом году.

68-й Песенный конкурс Евровидения, участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальме. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, Украина примет участие в первом полуфинале. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

Напомним, что из-за технического сбоя в приложении "Дія" было принято решение продлить зрительское голосование за песню, которая представит Украину на "Евровидении". В Минцифры назвали причины такого сбоя.

Добавим, что SKYLERR сняла свою кандидатуру с нацотбора на Евровидение-2024 из-за сбоя в Дії.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.