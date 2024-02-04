Alyona Alyona & Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 года состоялся 4 февраля и определил победителя, который и представит Украину в мае 2024 года в Мальме, Швеция. Об этом стало известно по трансляции мероприятия.
Победителем национального отбора на Евровидение-2024 стал дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona.
Исполнительницы с песней Teresa & Maria собрали 21 балл от зрителей и жюри.
Победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определили по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование уже второй раз проходит в мобильном приложении Дія.
Количество баллов, полученных участниками Нацотбора от жюри:
1 – Nahaba
2 – Nazva
3 – Skylerr
4 – Drevo
5 – Anka
6 – Yaktak
7 – Yagody
8 – Ingret
9 – Melovin
10 – Alyona Alyona & Jerry Heil
11 – Ziferblat
Количество баллов от украинцев:
1 – Nazva
2 – Ingret
3 – Drevo
4 – Anka
5 – Nahaba
6 – Skylerr
7 – Yagody
8 – Ziferblat
9 – Melovin
10 – Yaktak
11 – Alyona Alyona & Jerry Heil
Как сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, в Дії за победителя финала нацотбора "Евровидение-2024" проголосовали 1 167 176 украинцев. Это на один миллион больше голосов, чем в прошлом году.
68-й Песенный конкурс Евровидения, участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальме. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, Украина примет участие в первом полуфинале. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.
Напомним, что из-за технического сбоя в приложении "Дія" было принято решение продлить зрительское голосование за песню, которая представит Украину на "Евровидении". В Минцифры назвали причины такого сбоя.
Добавим, что SKYLERR сняла свою кандидатуру с нацотбора на Евровидение-2024 из-за сбоя в Дії.
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