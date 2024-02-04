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SKYLERR сняла свою кандидатуру с нацотбора на Евровидение-2024 из-за сбоя в Дії

12:35, 4 февраля 2024
Певица SKYLERR считает, что из-за сбоя в Дії голосование потеряло прозрачность.
SKYLERR сняла свою кандидатуру с нацотбора на Евровидение-2024 из-за сбоя в Дії
Источник фото: Іnstagram / skylerr_official
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Певица SKYLERR, которая участвовала в национальном отборе на "Евровидение-2024" с композицией "Time is running out", приняла решение отозвать свою кандидатуру. В своем Instagram она сообщила, что это решение для нее было непростым и связано с убеждением, что из-за сбоя в приложении "Дія" процесс голосования потерял прозрачность.

"Это решение далось мне сложно, но все же я о творчестве, о музыке, о сцене, о шоу, о работе, о песне, о СВОИХ людях, о вас, о всех нас. Все, что происходит сейчас - это уже не о вышесказанном, и не обо мне. К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту", - сказала певица.

SKYLERR выразила свое разочарование в том, что сбой в приложении "Дія" может привести к некорректному подсчету голосов. Она признала, что это техническое неполадки, но подчеркнула важность прозрачности и понятности в голосовании, которое теперь, по ее убеждению, стало под вопросом из-за технических проблем.

"Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте. В этих пиар-гонках, которые сложились из-за этой ситуации, участвовать мне неинтересно", - добавила певица.

Напомним, что из-за технического сбоя в приложении "Дія" было принято решение продлить зрительское голосование за песню, которая представит Украину на "Евровидении". В Минцифры назвали причины такого сбоя.

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