SKYLERR зняла свою кандидатуру з нацвідбору на Євробачення-2024 через збій в Дії

Співачка SKYLERR вважає, що через збій в Дії голосування втратило прозорість.

Джерело фото: Іnstagram / skylerr_official

Співачка SKYLERR, яка брала участь в національному відборі на «Євробачення-2024» з композицією «Time is running out», прийняла рішення відкликати свою кандидатуру. У своєму Instagram вона повідомила, що це рішення для неї було непростим і пов'язане з переконанням, що через збій у застосунку «Дія» процес голосування втратив прозорість.

«Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз — це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту», — сказала співачка.

SKYLERR висловила своє розчарування в тому, що збій у додатку «Дія» може призвести до некоректного підрахунку голосів. Вона визнала, що це технічне неполадне, але наголосила на важливості прозорості та зрозумілості у голосуванні, яке тепер, на її переконання, стало під питанням через технічні негаразди.

«Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені нецікаво», — додала співачка.

Нагадаємо, що через технічний збій у застосунку «Дія» було прийнято рішення подовжити глядацьке голосування за пісню, яка представить Україну на «Євробаченні». У Мінцифри назвали причини такого збою.

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