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  1. В Україні

Українцям пояснили, чи зараховується до стажу догляд за особою з інвалідністю I групи

14:03, 4 лютого 2024
Час догляду за особою з інвалідністю зараховується до стажу при дотриманні декількох умов.
Українцям пояснили, чи зараховується до стажу догляд за особою з інвалідністю I групи
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Для виходу на пенсію за віком необхідно мати певну тривалість страхового стажу. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року.

Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

Період догляду за людиною з інвалідністю І групи зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

  • є працездатною (не досягла пенсійного віку і не є особою з інвалідністю);
  • не працювала у цей період;
  • отримувала в органах соцзахисту допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

За дотримання таких умов період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно зі статтею 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

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