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  1. В Украине

Украинцам объяснили, засчитывается ли в стаж уход за лицом с инвалидностью I группы

14:03, 4 февраля 2024
Время ухода за лицом с инвалидностью засчитывается в стаж при соблюдении нескольких условий.
Украинцам объяснили, засчитывается ли в стаж уход за лицом с инвалидностью I группы
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Для ухода на пенсию по возрасту необходимо иметь определенную продолжительность страхового стажа. Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года.

Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление в страховой стаж периодов ухода за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, которое достигло пенсионного возраста и по заключению учреждения здравоохранения нуждается в постороннем уходе, а также периодах ухода за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность.

Период ухода за человеком с инвалидностью I группы засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:

  • является работоспособной (не достигшей пенсионного возраста и не лицом с инвалидностью);
  • не работал в этот период;
  • получал в органах соцзащиты помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

При соблюдении таких условий период ухода учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в этот период он является застрахованным лицом. Страхователем для него является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию.

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