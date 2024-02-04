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Как избежать ДТП на трамвайных остановках, – советы водителям от патрульных

13:42, 4 февраля 2024
Патрульная полиция разъяснила правила маневрирования вокруг трамвайных остановок.
Как избежать ДТП на трамвайных остановках, – советы водителям от патрульных
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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Патрульная полиция продолжает напоминать водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сосредотачиваясь на особом внимании к безопасному движению возле остановок общественного транспорта.

Специалисты освещают особые аспекты правильного маневрирования вокруг трамвайных остановок. Одним из самых опасных мест на дороге являются именно эти зоны, которые требуют повышенного внимания и концентрации водителей.

Если на трамвайной остановке происходит посадка или высадка пассажиров, или если посадочная площадка расположена на проезжей части, водителям следует обязательно останавливаться, отдавая предпочтение пешеходам, которые переходят дорогу со стороны открытых дверей трамвая или от него.

Движение может быть продолжено только после того, как все пешеходы выйдут на проезжую часть и двери трамвая закроются. Это важное правило может значительно уменьшить риск травм и помогает обеспечить общую безопасность на дороге.

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