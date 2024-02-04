Сумы остались без воды: что известно

Авария на водопроводе привела к перебоям в водоснабжении в Сумах.

В Сумах в результате аварии на водопроводной сети часть города временно осталась без водоснабжения в воскресенье, 4 февраля. Об инциденте сообщило коммунальное предприятие "Горводоканал".

Порыв диаметром 500 мм произошел на улице Семьи Линтваревых, что повлекло остановку работы Лучанского водозабора с 10:30.

Без водоснабжения временно останутся дома по следующим адресам:

- просп. Шевченко,

- ул. Ремесленная,

- ул. Металлургов,

- ул. Хворостянка,

- ул. Британская,

- ул. Революции Достоинства,

- ул. Гетмана Павла Скоропадского,

- ул. Новомистенская,

- ул. Троицкая,

- ул. Псильская,

- ул. Привокзальная,

- ул. Бельгийская,

- ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ним улицы,

- урочище Барановка.

Восстановление водоснабжения планируется после завершения аварийных работ, однако сроки их завершения пока не сообщаются.

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