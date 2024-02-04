Сумы остались без воды: что известно

В Сумах в результате аварии на водопроводной сети часть города временно осталась без водоснабжения в воскресенье, 4 февраля. Об инциденте сообщило коммунальное предприятие "Горводоканал".
Порыв диаметром 500 мм произошел на улице Семьи Линтваревых, что повлекло остановку работы Лучанского водозабора с 10:30.
Без водоснабжения временно останутся дома по следующим адресам:
- просп. Шевченко,
- ул. Ремесленная,
- ул. Металлургов,
- ул. Хворостянка,
- ул. Британская,
- ул. Революции Достоинства,
- ул. Гетмана Павла Скоропадского,
- ул. Новомистенская,
- ул. Троицкая,
- ул. Псильская,
- ул. Привокзальная,
- ул. Бельгийская,
- ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ним улицы,
- урочище Барановка.
Восстановление водоснабжения планируется после завершения аварийных работ, однако сроки их завершения пока не сообщаются.
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