Суми залишися без води: що відомо

У Сумах в результаті аварії на водопровідній мережі частина міста тимчасово залишилася без водопостачання у неділю, 4 лютого. Про інцидент повідомило комунальне підприємство "Міськводоканал".
Порив діаметром 500 мм стався на вулиці Родини Линтварьових, що спричинило зупинку роботи Лучанського водозабору з 10:30.
Без водопостачання тимчасово залишаться будинки за такими адресами:
- просп. Шевченка,
- вул. Реміснича,
- вул. Металургів,
- вул. Хворостянка,
- вул. Британська,
- вул. Революції Гідності,
- вул. Гетьмана Павла Скоропадського,
- вул. Новомістенська,
- вул. Троїцька,
- вул. Псільська,
- вул. Привокзальна,
- вул. Бельгійська,
- вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці,
- урочище Баранівка.
Відновлення водопостачання планується після завершення аварійних робіт, проте терміни їх завершення наразі не повідомляються.
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