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Суми залишися без води: що відомо

12:05, 4 лютого 2024
Аварія на водопроводі призвела до перебоїв у водопостачанні в Сумах.
Суми залишися без води: що відомо
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У Сумах в результаті аварії на водопровідній мережі частина міста тимчасово залишилася без водопостачання у неділю, 4 лютого. Про інцидент повідомило комунальне підприємство "Міськводоканал".

Порив діаметром 500 мм стався на вулиці Родини Линтварьових, що спричинило зупинку роботи Лучанського водозабору з 10:30.

Без водопостачання тимчасово залишаться будинки за такими адресами:

  • просп. Шевченка,
  • вул. Реміснича,
  • вул. Металургів,
  • вул. Хворостянка,
  • вул. Британська,
  • вул. Революції Гідності,
  • вул. Гетьмана Павла Скоропадського,
  • вул. Новомістенська,
  • вул. Троїцька,
  • вул. Псільська,
  • вул. Привокзальна,
  • вул. Бельгійська,
  • вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці,
  • урочище Баранівка.

Відновлення водопостачання планується після завершення аварійних робіт, проте терміни їх завершення наразі не повідомляються.

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