Суми залишися без води: що відомо

Аварія на водопроводі призвела до перебоїв у водопостачанні в Сумах.

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У Сумах в результаті аварії на водопровідній мережі частина міста тимчасово залишилася без водопостачання у неділю, 4 лютого. Про інцидент повідомило комунальне підприємство "Міськводоканал".

Порив діаметром 500 мм стався на вулиці Родини Линтварьових, що спричинило зупинку роботи Лучанського водозабору з 10:30.

Без водопостачання тимчасово залишаться будинки за такими адресами:

просп. Шевченка,

вул. Реміснича,

вул. Металургів,

вул. Хворостянка,

вул. Британська,

вул. Революції Гідності,

вул. Гетьмана Павла Скоропадського,

вул. Новомістенська,

вул. Троїцька,

вул. Псільська,

вул. Привокзальна,

вул. Бельгійська,

вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці,

урочище Баранівка.

Відновлення водопостачання планується після завершення аварійних робіт, проте терміни їх завершення наразі не повідомляються.

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