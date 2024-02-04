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  1. В Україні

Як уникнути ДТП на трамвайних зупинках, – поради водіям від патрульних

13:42, 4 лютого 2024
Патрульна поліція роз’яснила правила маневрування навколо трамвайних зупинок.
Як уникнути ДТП на трамвайних зупинках, – поради водіям від патрульних
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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Патрульна поліція продовжує нагадувати водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зосереджуючись на особливій увазі до безпечного руху біля зупинок громадського транспорту.

Спеціалісти висвітлюють особливі аспекти правильного маневрування навколо трамвайних зупинок. Одним із найбільш небезпечних місць на дорозі є саме ці зони, які вимагають підвищеної уваги та концентрації водіїв.

Якщо на трамвайній зупинці відбувається посадка чи висадка пасажирів, або якщо посадковий майданчик розташований на проїзній частині, водіям слід обов'язково зупинятися, надаючи перевагу пішоходам, які переходять дорогу з боку відчинених дверей трамвая чи від нього.

Рух може бути продовжено лише після того, як всі пішоходи вийдуть на проїзну частину та двері трамвая зачиняться. Це важливе правило може значно зменшити ризик травм та допомагає забезпечити загальну безпеку на дорозі.

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