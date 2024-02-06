Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

Джерело фото: hcj.gov.ua

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін 6 лютого під час розгляду клопотання САП про тимчасове відсторонення екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва повідомив, чому у вказаній справі більше не було оголошено про підозри іншим суддям Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, що у червні 2023 року у САП повідомили, що під час обшуків, окрім Всеволода Князєва, мічені долари були знайдені ще у чотирьох суддів Верховного Суду. Втім, у САП також зазначили, що самого факту вилучення мічених купюр ще було недостатньо для оголошення підозри, адже потрібно було довести вину суддів ВП ВС.

«Первинні протоколи негласних слідчих дій, характер спілкування осіб, причетних до надання та одержання неправомірної вигоди, свідчили про високий ступінь взаємозв’язку, розподіл обов’язку та дій, що давало підстави для кваліфікації за ч. 3 ст. 368 КК. Однак потім, після затримання Всеволода Князєва, розпочалася відкрита стадія досудового розслідування, яка полягала в зборі доказів, в тому числі шляхом допиту осіб. Аналізуючи в сукупності матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, з урахуванням об’єктивних показань свідків, в тому числі з числа суддів Верховного Суду, було прийняте рішення про зміну кваліфікації, оскільки були підстави вважати лише про наявність попередньої змови групи осіб з числа суддів Верховного Суду. Однак достатніх доказів для інкримінування саме організованої групи здобуто не було», - розповів членам ВРП Віталій Гречишкін.

Також прокурор САП розповів, що 3 жовтня 2023 року кваліфікація кримінального провадження щодо Всеволода Князєва була змінена САП. Замість ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб) КК, дії Всеволода Князєва тепер кваліфікуються за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК.

Нагадаємо, що обшуки у більшості тодішнього складу суддів Великої Палати Верховного Суду відбулися 15-16 травня 2023 року під час слідчих дій у справі вже колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн за вирішення Великою Палатою господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у трьох суддів ВП ВС під час обшуків були вилучені мічені купюри з числа тих, що були передані Всеволоду Князєву за вирішення спору на користь К. Жеваго. У одного судді знайшли $10 000, у іншого - $2 300, у третього - $50 000.

31 січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу у розмірі 18,168 млн гривень

Всеволод Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.