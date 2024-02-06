Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

  1. Суд інфо

ВРП перевела трьох суддів вищих спеціалізованих судів до апеляційних судів

14:01, 6 лютого 2024
Суддів перевели до Північного апеляційного господарського суду та Київського апеляційного суду.
ВРП перевела трьох суддів вищих спеціалізованих судів до апеляційних судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 6 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Вищого господарського суду України на посади до апеляційних судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

суддю Вищого господарського суду України Сибігу Олександра Миколайовича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Сахна Романа Івановича – на посаду судді Київського апеляційного суду;

суддю Вищого господарського суду України Палія Валентина Валерійовича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

Відповідно до Закону України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України», який набрав чинності 27 грудня 2023 року, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений рішенням Вищої ради правосуддя до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Переведення такого судді здійснюється ВРП на підставі особистої заяви протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду