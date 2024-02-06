Голову СБУ Малюка викликали в Раду задля доповіді щодо прослуховування Bihus

Верховна Рада вирішила викликати керівника СБУ та відзвітувати ситуацію з прослуховуванням журналістів.

Джерело фото: СБУ

Голова Комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин під час пленарного засідання закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

Після його виступу щодо прослуховування Bihus, було винесено на голосування питання виклику Голови СБУ Василя Малюка до Верховної Ради задля доповіді з цього питання.

«За» проголосували 159 депутатів. Рішення прийнято.

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