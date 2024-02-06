З новими вагонами: Укрзалізниця призначила додаткові рейси до Києва і Львова

Додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом складатимуться виключно з нових вагонів.

Фото: УЗ

Укрзалізниця повідомляє, що про призначення додаткових рейсів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів.

Так, поїзд №195/196 Київ – Львів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, стоятиме у Львові 14:46-15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18.

Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львова 21:54-23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить у свій рейс поїзд №192/191 Львів – Київ, який відправлятиметься зі Львова об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

Квитки на рейси будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.