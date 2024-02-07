Як реєструвати та перереєструвати РРО – пояснення ДПС

ДПС не пізніше двох робочих днів з моменту подання реєстраційної заяви здійснює перереєстрацію РРО шляхом внесення відповідних змін до даних системи господарської діяльності.

Джерело фото: kyiv.tax.gov.ua

Управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області надало інформацію щодо порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для реєстрації розрахункових операцій за товари та послуги. Цю інформацію вони отримали відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 з подальшими змінами та доповненнями, відомого як Порядок № 547.

Згідно з Порядком № 547, реєстрація резервного РРО проводиться у такий самий спосіб, як і реєстрація основного РРО. Під час реєстрації резервного РРО у реєстраційному посвідченні (ф. № 3-РРО) вказується позначка "Резервний", а також назва та адреса господарської одиниці, де буде зберігатися резервний РРО, а також всі інші господарські одиниці, де він може використовуватися.

У разі перереєстрації РРО для використання його в іншій господарській одиниці суб'єкт господарювання або його представник подає заяву про реєстрацію з позначкою "Перереєстрація" та отримує нове реєстраційне посвідчення. Після подання заяви та отримання необхідних документів, контролюючий орган здійснює перереєстрацію РРО відповідно до встановленого порядку.

Ці процедури здійснюються згідно з Податковим кодексом України та відповідними нормативними актами. ДПС активно контролює виконання цих вимог та надає відповідні консультації суб'єктам господарювання з питань реєстрації та застосування РРО.

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