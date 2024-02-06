Марʼяну Безуглу не «відпустили» із фракції «Слуга народу»

Більшість депутатів не підтримала звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету з оборони.

Джерело фото: 5.ua

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Народна депутатка Марʼяна Безугла закликала керівництво Верховної Ради та Давида Арахамію «відпустити» її з лав «Слуги народу». Проте після голосування у Верховній Раді України, Безугла залишається на посаді заступника голови комітету з оборони.

Голосування завершилося з результатом лише 190 голосів «за» її звільнення.

«Відпустіть», – просила вона раніше в дописі у Facebook.

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