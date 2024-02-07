Українські біженці в ЄС: де найскладніше знайти роботу

Німеччина відстає від інших країн ЄС за рівнем працевлаштування українців.

Джерело фото: visitukraine

Українці, які отримали тимчасовий захист у країнах Європи, активно працевлаштовуються, але лише 25% з них змогли знайти роботу в Німеччині, – повідомляє Bild.

Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора КП "Житлоінвестбуд-УКБ" за службову недбалість, яка спричинила серйозні наслідки.

Попри навчання та збільшення робочих місць, у Німеччині лише 25,2% біженців працездатного віку знайшли роботу, що суттєво відстає від інших країн ЄС.

Наприклад, у Чехії працюють 66% біженців, у Польщі - 65%, у Данії - 78%, у Швеції - 56%, у Великій Британії - 50%, та у Нідерландах - 50%.

Однією з причин низького рівня працевлаштування українців у Німеччині є те, що 72% біженців мають вищу освіту, їх вважають занадто кваліфікованими для доступних робочих місць.

Експерти також вказують на проблеми з визнанням дипломів та недостатні знання мови серед українських біженців. Але сподіваються, що ситуація покращиться через кілька місяців завдяки мовним курсам та іншим заходам інтеграції.

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