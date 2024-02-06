ВСП уволил в отставку пятерых судей

Высший совет правосудия решил уволить судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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Во вторник, 6 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Вильгушинского Михаила Иосифовича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Жмуд Наталью Николаевну – с должности судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области;

Маляренко Артема Васильевича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Кучму Виталия Владимировича – от должности судьи Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.

Шевчук Галину Михайловну – с должности судьи Тернопольского апелляционного суда.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Пятковского Владимира Ивановича об освобождении от должности судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области в отставку.

Ранее ВСП перевел трех судей высших специализированных судов в апелляционные суды.

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