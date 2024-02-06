Пополнение в украинской армии: Зеленский поручил Кабмину и Генштабу создать Силы беспилотных систем

Зеленский подписал указ, который начинает создание в Силах обороны отдельного рода сил - Сил беспилотных систем.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором поручил Кабинету Министров и Генеральному штабу создать в структуре Вооруженных Сил Украины Силы беспилотных систем как отдельное военное формирование. Согласно документу, эта инициатива направлена на усиление обороноспособности страны.

"Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам проработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе №51/2024.

Отныне создание отдельной структуры - Сил беспилотных систем - станет одной из приоритетных задач в развитии военных потенций Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что потенциал дронов чрезвычайно велик. Решение о создании беспилотных войск будет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины.

По его словам, ранее в Вооруженных силах были созданы роты ударных дронов на уровне бригад. Эти дроны уже эффективно используются на поле боя для поддержки контрнаступления и остановки атак противника.

"Совместно с ВМФ, СБУ и ГУР мы работали над созданием первых в мире морских дронов, которые полностью изменили правила ведения войны на море, деклассифицировали черноморский флот рф и скоро выгоним его из украинского Крыма окончательно", - сказал Федоров.

В рамках кластера Brave1 активно работают над развитием наземных дронов, которые могут частично заменить пулеметчиков и сделать бой более безопасным для военных.

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