Нардепка Марʼяна Безугла покинула партію «Слуга народу»

Голова партії Олена Шуляк задовольнила заяву Мар'яни Безуглої на вихід зі «Слуги народу».

Джерело фото: sluga-narodu.com

Голова політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк задовольнила заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої про вихід з їх партії. Безугла розмістила повідомлення у Facebook, де вона оголосила про своє рішення покинути політичну партію та схвальне рішення.

У пості народна депутатка розповіла, що була активним учасником партійних структур, займала керівні посади в політичних органах, і відповідала за роботу в різних районах та осередках. Проте, вона висловила розчарування станом справ у партії, називаючи її безідейною та зазначила, що вона не бачить бажання розвиватися в керівництві партії.

«В партії не відбувається майже нічого, всі самі по собі, і як голова Олена Шуляк не полірувала би картинку, ділу то не допоможе. Бо це – пускати конфеті в обличчя, прикриваючи пустоту… Все ж вважаю, "Слуга Народу" – не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але патрія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці», – написала вона.

Безугла також висловила думку, що в Україні партії, які виходять до парламенту, завжди є лише тимчасовими лідерськими проєктами, «прокладками».

«Потім обставини змінюються, прокладки перефарбовують під тих же самих лідерів / спонсорів в іншому стилі, і полуфабрикат переживає ще один політичний цикл... Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовий, Зеленський, Вакарчук…», – зазначила вона.

Незважаючи на вихід з партії, вона заявила, що продовжить підтримувати президента Володимира Зеленського.

Раніше Народна депутатка Марʼяна Безугла закликала керівництво Верховної Ради та Давида Арахамію «відпустити» її з лав «Слуги народу».

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