На голову НАЗК претендує прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко проходить службу в органах Військової служби правопорядку ЗСУ, де зокрема перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства.

Як відомо, 9 лютого починаються співбесіди стосовно визначення доброчесності кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Один з кандидатів на голову НАЗК – Олег Корнієнко – працює у Спеціалізованій прокуратурі у воєнній та оборонній сфері, але був мобілізований та проходив з початку повномасштабного вторгнення службу в органах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Там, як вказує сам кандидат, він зокрема перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства.

Трудовий шлях

У квітні 2021 року наказом Ірини Венедіктової Олега Корнієнко було введено до складу кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Як вказує Олег Корнієнко у документах, у 2010 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю прокурорсько-слідча, юрисконсультська. У 2010 році перебував у розпорядженні Генерального прокурора України.

В 2010-2012 роках – помічник військового прокурора Сумського гарнізону Центрального регіону.

У 2012-2014 роках був прокурором Сумської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону, потім старший прокурор.

З листопада 2020 року по – нині (з 8 березня 2022 тимчасово увільнений від виконання обов’язків за посадою у зв’язку з призовом по мобілізації) - начальник відділу організації діяльності прокурора у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

З березня 2022 року по червень 2023 року – офіцер відділення запобігання і профілактики злочинів та правопорушень відділу запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень військової частини. З 1 червня 2023 року по теперішній час – начальник відділення запобігання і профілактики кримінальних та інших правопорушень відділу запобігання вчиненню, виявлення і припинення кримінальних та інших правопорушень військової частини.

Перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства

У мотиваційному листі вказує, що проходив службу на різних керівних посадах в органах прокуратури, зокрема «організовував роботу прокурорів у 8 областях України спрямовуючи діяльність на неухильне виконання вимог Закону щодо запобігання корупції у воєнній сфері».

«Як наслідок, за останні 3 роки Спеціалізованою прокуратурою у воєнній та оборонній сфері Центрального регіону направлено до уповноважених підрозділів 165 матеріалів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, забезпечено розгляд судами 194 протоколів про правопорушення пов’язані з корупцією, 117 особи притягнуто до адміністративної відповідальності, внесено 535 подань у порядку ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», за результатами яких притягнуто до відповідальності 1267 осіб», зазначає Олег Корнієнко.

Також він додає, що проходячи з початку повномасштабного вторгнення рф службу на час мобілізації в органах Військової служби правопорядку у ЗСУ:

здійснював заходи направлені на виявлення, запобігання і профілактику злочинів та правопорушень з боку військовослужбовців, у тому числі щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства;

був активно залучений до розроблення нормативно-правових актів щодо виявлення, запобігання і профілактику корупційних правопорушень з боку військовослужбовців та у наданні пропозицій щодо внесення змін до законодавства у цій сфері;

перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства».

«У зв’язку з викладеним вважаю, що саме набутий досвід щодо дотримання антикорупційного законодавства допоможе у подальшій діяльності та сприятиме у виконані обов’язків Голови НАЗК», - підсумував кандидат.

Декларація

Оскільки він є військовим, декларація наразі вилучена з публічного доступу, крім тієї, яку подав кандидат до конкурсної комісії.

З останньої випливає, що кандидат і дружина мають разом дві земельні ділянки у Сумській області по 20 тисяч кв м, а також у серпні 2022 року Олег Корнієнко приватизував квартиру у Києві площею 85,2 кв м.

Кандидат отримав у прокуратурі 603 тис. грн зарплати за 2022 рік та 490,4 тисяч грошового забезпечення на військовій службі. Також отримав 37,8 тис. грн субсидії і 11,6 тис. грн соціальної допомоги.

Дружина отримала е-Підтримку на 16 тисяч грн.

Готівкою родина має 18 тис. доларів та 10,9 тис. доларів США.

Автор: Наталя Мамченко

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