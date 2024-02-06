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  1. У світі

Байден звинуватив республіканців, які через Трампа гальмують допомогу Україні

21:10, 6 лютого 2024
Байден закликав Конгрес негайного затвердити законопроєкт щодо міграції та допомоги Україні.
Байден звинуватив республіканців, які через Трампа гальмують допомогу Україні
Джерело фото: zn.ua
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Президент США Джо Байден виступив з закликом до Конгресу щодо негайного затвердження компромісного законопроєкту, який передбачає посилення міграційної політики та надання додаткової фінансової допомоги Україні. У зверненні в Білому домі 6 лютого він звинуватив республіканців у відступництві перед вимогами колишнього президента Дональда Трампа та у небажанні підтримати законопроєкт щодо міграційної політики, на якому настоювала його партія.

«Все вказує на те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений на розгляд Сенату. Чому? З простої причини: Дональд Трамп», – заявив він. Байден вважає, що його попередник хоче використати міграційне питання як інструмент у президентській кампанії та не цікавиться реальним вирішенням кризи на кордоні між США та Мексикою.

Президент США особливо підкреслив важливість підтримки додаткової допомоги Україні, яка передбачена у законопроєкті. «Підтримка цього законопроєкту – це відсіч Путіну. А спротив йому – гра на руку Путіну. Як я вже казав, ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади й контролю над Україною, він не обмежить себе самою лише Україною», - підкреслив він.

Завершуючи своє звернення, президент закликав республіканців у Конгресі прийти до компромісу та відмовитися від «дріб’язкової політики».

«Звертаюсь до республіканців, які вважають, що можуть не підтримати допомогу Україні й уникнути відповідальності: історія за вами спостерігає. Неспроможність підтримати Україну в цю вирішальну мить ніколи не буде забута», - підкреслив Байден.

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