Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Конкурсна комісія з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 9 лютого розпочне співбесіди на перевірку доброчесності кандидатів. Серед тих, кого будуть опитувати – колишній виконувач обов'язків керівника Одеської митниці і екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Державної митної служби України Михайло Мірошніченко. У 2019 році, судячи з декларацій, він претендував на посаду голови Держмитслужби.

Звільнення з Держмитслужби

У автобіографії вказав, що працював у Держмитслужбі, а зараз є волонтером БО «Благодійний фонд «Ціль». Описав свою трудову діяльність дуже стисло: «У 2007-2023 роки працював у підрозділах Державної митної служби України. Неодноразово очолював територіальні та самостійні підрозділи Держмитслужби (Управління внутрішнього аудиту, Управління власної безпеки, Юридичний департамент, підрозділ інформаційної безпеки). У квітні поточного року припинив державну службу у зв’язку з закінченням контракту».

Однак раніше перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк вказав, що звільнення Михайла Мірошніченка відбулося через «зернові схеми».

Зазначимо, що за даними ЗМІ, з 1 серпня 2022 року на Михайла Мірошніченка, начальника Управління внутрішнього аудиту Державної митної служби України, тимчасово поклали виконання обов’язків начальника Одеської митниці

«Один з головних «фігурантів» розслідування нашої ТСК щодо експорту «чорного зерна» був в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко.

Його після скандалу (типу) відсторонили з Одеси, але офіційно він залишався працювати начальником Управління внутрішнього аудиту Державної митної служби України.

Він фігурує у висновках нашої ТСК по цьому епізоду.

Сьогодні його з Митниці звільнили», - зазначив у квітні 2023 року Ярослав Железняк.

В свою чергу, як зазначає «Суспільне», у 2017 Михайла Мірошніченка «призначили заступником начальниці Житомирської митниці Наталії Ткачук. Цього ж року за результатами перевірки декларації Мірошниченка громадська організація «Антикорупційний форум Львівщини» надіслала заяву до НАБУ через те, що в 2016 році майновий стан сім’ї посадовця збільшився та не відповідав задекларованому заробітку».

У листопаді 2020 року, як вказувало «Суспільне», ДБР начебто провело обшук вдома у Мірошниченка, а також у директора Департаменту по боротьбі з контрабандою та ексрадника голови ДФС «через підозру у контрабанді». Втім, ЗМІ зробили це повідомлення з посиланням на народну депутатку від «Слуги народу», яка згодом, судячи з усього, видалила свій пост.

Декларація

Декларацію Михайло Мірошніченко подав за 2023 рік як екс-начальник відділу інформаційної безпеки Державної митної служби.

Вказав квартиру у Києві 78,9 кв м у Києві, придбану в 2016 році за 780 тис. грн.

У дружини Оксани Мірошніченко – квартира у Києві 149,9 кв м у Києві, придбана в 2017 році за 1,52 млн грн, два машиномісця 23,2 кв м та 25,5 кв м у Києві, придбані в 2017 році за 175 тис. грн та за 400 тис. грн, а також земельна ділянка 1100 кв м у Великій Димерці Київської області, гараж 28,2 у Вінниці.

Родина вказала авто MERCEDES-BENZ GLE 350DE 2022 р. в., придбане у травні 2023 року дружиною за 2 млн грн. Авто користується сам кандидат на голову НАЗК.

Також дружина має право користування авто BMW X5 2022 р. в., яке надано їй у користування Галиною Зубик.

В декларації за 2022 рік кандидат вказав, що ця ж громадянка надала дружині право користування Lexus RX300 2019 р. в. А сам Мірошніченко тоді користувався автомобілем, який теж належав дружині FORD MUSTANG 2020 р. в.

Дружина є бенефіціарним власником ТОВ «Смарт Інжинірінг Технолоджис».

За 2023 рік Михайло Мірошніченко встиг отримати 151,7 тис. грн зарплати у Держмитслужбі.

Дружина отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю 5,75 млн грн (5752616 грн, як вказано у декларації).

Готівкою кандидат зберігає 31 тисяч грн, а дружина не надала інформацію про суму своїх готівкових заощаджень. Також вона не надала інформацію про свої рахунки.

Цікаво, що компанія ТОВ «Смарт Інжинірінг Технолоджис», бенефіціаром якої є Мірошніченко Оксана Михайлівна, за даними «Опендатаботу» заснована три місяці тому, у жовтні 2023 року.

Основний вид діяльності 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, Інші види діяльності – виробництво зброї та боєприпасів, Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія, Оброблення металів та нанесення покриття на метали, Виробництво обладнання зв'язку, Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації тощо.

У 2021 році вона зареєструвала ФОП, основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Слід зазначити, що за 2022 рік доходи родини були скромніші. Так, сам Мірошніченко отримав у Держмитслужбі 691 тис. грн зарплати, а дружина заробила від підприємництва 686,7 тис. грн. Також вона отримала 1720 грн соціальних виплат.

За 2021 рік кандидат заробив у Держмитслужбі 777 908 грн, дружина отримала 10320 грн соцвиплат та 436,2 тис. грн доходу від підприємництва. За 2022 та 2021 роки дружина не надала інформацію про рахунки у банку та суму готівкових коштів, які мала.

У 2020 році дружина кандидата Оксана Мірошніченко отримала зарплату за основним місцем роботи у Райковської Алли Валентинівни 39 200 грн. За даними з відкритих джерел ФОП Райковська А. В. займається роздрібною торгівлею.

Також у декларації за 2020 рік кандидат вказав, що дружина користується авто Тойота RAV-4 2017 р. в., а сам кандидат користувався Lexus RX300 2019 р. в.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління. Крім того, на посаду голови НАЗК претендує Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків. Кандидатами є також керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик та член ВККС Віталій Гацелюк.

Крім того, кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров показав у декларації Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати.

На голову НАЗК претендує і прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.