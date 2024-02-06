Турецька компанія Baykar будує завод в Україні, – ЗМІ

Завод з виробництва безпілотників Baykar забезпечить близько 500 робочих місць.

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Турецька компанія Baykar розпочала будівництво свого виробництва під Києвом, де планується створення робочих місць для близько 500 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора компанії.

Baykar оголосила, що уклала угоди щодо експорту свого безпілотника TB2 з 30 країнами. Зокрема, серед цих країн з 2018 року перебувають Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан, повідомляє аналітичний центр SIPRI.

«Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури», — заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

«Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей», - додав він.

Bayraktar також зазначив, що потужність становитиме близько 120 одиниць щороку, але поки неясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджене на моделі дронів TB2 або TB3.

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