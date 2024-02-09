На должности в службе дисциплинарных инспекторов претендуют 273 кандидата — ВСП

На должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 4 кандидата, из них только на должность руководителя 1 кандидат.

Высший совет правосудия сообщил, что по состоянию на 8 февраля документы подали 273 кандидата. В ВСП поступило 350 заявлений, поскольку некоторые кандидаты претендуют на несколько должностей. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

На должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 4 кандидата, из них только на должность руководителя 1 кандидат.

На должность заместителя руководителя СДИ – 88 кандидатов, из них только на должность заместителя – 14 кандидатов.

На должность дисциплинарного инспектора СДИ – 258 кандидатов, из них только на инспектора – 184 кандидата.

71 кандидат претендует и на должность заместителя и на должность дисциплинарного инспектора.

3 кандидата подали заявления на руководителя, заместителя и дисциплинарного инспектора.

Среди кандидатов 113 женщин и 160 мужчин.

Ранее мы сообщали о том, чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП.

Напомним, что соответствующая Конкурсная комиссия была создана Высшим советом правосудия 7 декабря 2023 года. В ее состав вошли три члена ВСП, а также три иностранных эксперта.

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