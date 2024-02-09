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Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному

Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии необходимой обороны, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что другие доказательства, опровергающие версию стороны защиты о том, что применение пневматического пистолета было осуществлено в связи с агрессивным поведением потерпевшего и для защиты от него, судом не приведено, и, таким образом, утверждения осужденного не опровергнуты «вне разумного сомнения».

Судья из Херсона до сих пор не явился в новый суд и находится неизвестно где

Судья Херсонского окружного административного суда, вероятно, остался в оккупированном Херсоне, а теперь может быть уволен с должности за нежелание работать.

  1. Суд инфо

На должности в службе дисциплинарных инспекторов претендуют 273 кандидата — ВСП

12:29, 9 февраля 2024
На должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 4 кандидата, из них только на должность руководителя 1 кандидат.
На должности в службе дисциплинарных инспекторов претендуют 273 кандидата — ВСП
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Высший совет правосудия сообщил, что по состоянию на 8 февраля документы подали 273 кандидата. В ВСП поступило 350 заявлений, поскольку некоторые кандидаты претендуют на несколько должностей. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

На должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 4 кандидата, из них только на должность руководителя 1 кандидат.

На должность заместителя руководителя СДИ – 88 кандидатов, из них только на должность заместителя – 14 кандидатов.

На должность дисциплинарного инспектора СДИ – 258 кандидатов, из них только на инспектора – 184 кандидата.

71 кандидат претендует и на должность заместителя и на должность дисциплинарного инспектора.

3 кандидата подали заявления на руководителя, заместителя и дисциплинарного инспектора.

Среди кандидатов 113 женщин и 160 мужчин.

Ранее мы сообщали о том, чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП.

Напомним, что соответствующая Конкурсная комиссия была создана Высшим советом правосудия 7 декабря 2023 года. В ее состав вошли три члена ВСП, а также три иностранных эксперта. 

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