В Люксембурге продлили действие временной защиты для украинцев

Украинцы, у которых сроки сертификатов временной защиты истекают в марте 2024 года, должны связаться с Управлением иммиграции страны.

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Люксембург продлил временную защиту для граждан Украины. Срок действия временной защиты продлен Люксембургом до 4 марта 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства внутренних дел страны.

Как отметили в Минреинтеграции, продление статуса временной защиты позволяет украинцам без ограничений работать в стране в течение еще одного года.

Лицам, которые уже пользуются статусом временной защиты, МВД страны направило письма с инструкцией, соблюдение которой позволит продолжить действие защиты.

Украинцы, у которых сроки сертификатов временной защиты истекают 3 марта 2024 года и которые не получили такого письма, должны связаться с Управлением иммиграции страны с помощью электронной почты [email protected].

Также Болгария продлила действие временной защиты для граждан Украины.

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