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  1. В Украине

Главнокомандующий ВСУ Сырский сделал первое заявление после назначения и рассказал, какие задачи стоят перед ним в новой должности.

12:45, 9 февраля 2024
Генерал очертил главные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском.
Главнокомандующий ВСУ Сырский сделал первое заявление после назначения и рассказал, какие задачи стоят перед ним в новой должности.
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Новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление после назначения на должность 8 февраля.

Генерал поблагодарил собратьев из Сухопутных войск ВСУ за службу и рассказал, какие задачи стоят после назначения его на должность главнокомандующего ВСУ. Об этом он написал в соцсетях.

По словам Сырского, в первую очередь требуется четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, поступающем от международных партнеров.

«Самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики», — отметил Сырский.

Он добавил, что задачей штабов всех уровней является знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке: «Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов».

Сырский подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих «всегда были и являются главной ценностью украинской армии». Поэтому соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается «как никогда актуальным».

Генерал назвал одним из будущих векторов построения победы в войне внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, например, применение беспилотных систем и современных средств радиоэлектронной борьбы.

«Лишь изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути.

Но, безусловно, надежный тыл одна из главных составляющих общего успеха в войне», — отметил Сырский.

Как известно, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского. Позже на официальном сайте главы государства обнародовали соответствующие указы.

Ранее Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ.

Также Президент Владимир Зеленский сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.

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