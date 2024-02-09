Нужна полная блокада в некоторых сферах, – министр Польши об импорте из Украины

Министр сельского хозяйства Польши поддержал протесты фермеров против украинского импорта.

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Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины являются оправданными. Об этом он рассказал Польскому радио.

"У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также из других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности, в Польшу", - заявил министр.

Он пояснил, что Польша и другие приграничные страны серьезно пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыв свои рынки для товаров из Украины без пошлин и квот. Это было предложено как форма помощи Украине, однако польское правительство считает, что нужно установить определенные квоты и объемы, которые будут контролироваться.

Министр также отметил, что протесты фермеров в Польше, Франции и Германии стали эффективными средствами давления на Европейскую комиссию. Он подчеркнул, что это приемлемые формы протеста, которые помогают осознать гражданам сложные экономические условия, с которыми сталкиваются фермеры.

Чеслав Секерский также отметил, что в некоторых отраслях сельского хозяйства может понадобиться полная блокада импорта, например, в случае с зерном или сахаром. При этом он заявил о намерении вести переговоры до конца, поскольку считает, что фермеры имеют право на протест и поддержку.

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