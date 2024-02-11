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  1. В Украине

Владимир Зеленский провел новые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Украины

10:38, 11 февраля 2024
Президент сменил командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил территориальной обороны.
Владимир Зеленский провел новые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский провел новые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Украины. Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

В частности, глава государства заменил командующих Объединенными силами и Десантно-штурмовыми войсками.

Так, Президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами ВСУ. На этот пост был назначен Юрий Содоля.

Кроме того, Владимир Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Эту должность занимал Максим Миргородский. Новым командующим стал Игорь Скибюк.

Также был назначен новый командующий Силами территориальной обороны. Пост получил Игорь Плахута.

Кроме того, генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками.

Как известно, 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

Также Президент сменил начальника Генерального штаба ВСУ. Теперь Генштаб возглавит Анатолий Баргилевич. 

Добавим, что Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Сырского и Баргилевича.

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