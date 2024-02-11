Президент Украины Владимир Зеленский провел новые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Украины. Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.
В частности, глава государства заменил командующих Объединенными силами и Десантно-штурмовыми войсками.
Так, Президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами ВСУ. На этот пост был назначен Юрий Содоля.
Кроме того, Владимир Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Эту должность занимал Максим Миргородский. Новым командующим стал Игорь Скибюк.
Также был назначен новый командующий Силами территориальной обороны. Пост получил Игорь Плахута.
Кроме того, генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками.
Как известно, 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.
Также Президент сменил начальника Генерального штаба ВСУ. Теперь Генштаб возглавит Анатолий Баргилевич.
Добавим, что Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Сырского и Баргилевича.
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