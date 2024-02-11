Президент змінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони.

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Президент України Володимир Зеленський провів нові перестановки у керівництві Збройних сил України. Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, глава держави замінив командувачів Об'єднаних сил та Десантно-штурмових військ.

Так, Президент звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.

Крім того, Володимир Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

Крім того, генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ.

Як відомо, 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.

Також Президент змінив начальника Генерального штабу ЗСУ. Тепер Генштаб очолюватиме Анатолій Баргилевич.

Додамо, що Зеленський погодив кандидатури заступників Сирського і Баргилевича.

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