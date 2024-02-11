Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк

Раніше Сухопутними військами командував Олександр Сирський, якого призначили Головнокомандувачем ЗСУ.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ. Відповідний указ Президента Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Як відомо, цю посаду обіймав Олександр Сирського до того, як його призначили новим Головнокомандувачем ЗСУ.

Напередодні Павлюк, за рішенням Кабінету міністрів, був звільнений з Міністерства оборони. Там він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.

Також Президент змінив начальника Генерального штабу ЗСУ. Тепер Генштаб очолюватиме Анатолій Баргилевич.

Додамо, що Зеленський погодив кандидатури заступників Сирського і Баргилевича.

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