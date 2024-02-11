У розвідці відповіли, чи справді окупанти використовують Starlink на фронті

Явище починає набирати системного характеру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські окупанти почали використовувати термінали Starlink на захоплених територіях України. Про це заявив представник управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна.

За його словами, це не поодинокі випадки - явище починає набирати системного характеру.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», - розповів речник.

Раніше стало відомо, що країна-терорист використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам оборони доступ до комерційних супутників Starlink.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.