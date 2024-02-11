В разведке ответили, действительно ли оккупанты используют Starlink на фронте

Явление начинает приобретать системный характер.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские оккупанты начали использовать терминалы Starlink на захваченных территориях Украины. Об этом заявил представитель управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

По его словам, это не единичные случаи – явление начинает приобретать системный характер.

«Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер», - рассказал спикер.

Ранее стало известно, что страна-террорист использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам обороны доступ к коммерческим спутникам Starlink.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.