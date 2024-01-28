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  1. В Україні

рф намагається перекрити українським силам оборони доступ до супутників Starlink, — ЗМІ

20:40, 28 січня 2024
За словами аналітиків, хоча російське глушіння стає дедалі ефективнішим, спроби рф перекрити Україні доступ до супутників Starlink наразі провалилися.
рф намагається перекрити українським силам оборони доступ до супутників Starlink, — ЗМІ
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Країна-терорист використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам оборони доступ до комерційних супутників Starlink. Про це повідомляє видання Business Insider.

Видання пише, що окупанти прикріплюють до своїх танків засоби, щоб створювати перешкоди супутниковим сигналам і порушувати роботу безпілотних літальних апаратів, глушити українські бомби з GPS-наведенням і українські дрони, змушуючи українських операторів підходити ближче до своїх цілей на лінії фронту.

За словами аналітиків, хоча російське глушіння стає дедалі ефективнішим у знищенні найсучасніших озброєнь України, спроби рф перекрити Україні доступ до супутників Starlink наразі провалилися.

«рф дуже хотіла б знайти спосіб звести нанівець використання Starlink Україною. Але це набагато легше сказати, ніж зробити через архітектуру угруповання», - зазначив головний програмний директор некомерційної організації Secure World Foundation Браян Віден.

За його словами, сигнали Starlink набагато складніше заглушити в контексті радіоелектронної війни. Російським хакерам поки що не вдалося зламати Starlink.

Хоча існує «дуже мало» відкритих даних про електронні атаки рф на Starlink, Віден відмітив, що її зусилля, здається, не принесли великого успіху.

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