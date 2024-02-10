Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони

Уряд прийняв рішення про звільнення Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони.

10 лютого Кабінет Міністрів прийняв рішення про звільнення Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що таке рішення пов'язане із переходом Павлюка на іншу роботу. Яку саме посаду він тепер обійматиме - не уточнюється.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.

Також Президент змінив начальника Генерального штабу ЗСУ. Тепер Генштаб очолюватиме Анатолій Баргилевич.

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