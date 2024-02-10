Александра Павлюка уволили с должности первого заместителя министра обороны

Правительство приняло решение об увольнении Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны.

10 февраля Кабинет Министров принял решение об увольнении Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что такое решение связано с переходом Павлюка на другую работу. Какую именно должность он теперь будет занимать - не уточняется.

Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

Также Президент сменил начальника Генерального штаба ВСУ. Теперь Генштаб возглавит Анатолий Баргилевич.

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