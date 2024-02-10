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  1. В мире

TikTok грозит штраф в случае доказательства, что платформа несет риски для детей, — СМИ

14:05, 10 февраля 2024
ЕС готовит расследование в соответствии с новыми правилами модерации контента.
TikTok грозит штраф в случае доказательства, что платформа несет риски для детей, — СМИ
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Компании ByteDance, владеющей TikTok, грозят большие штрафы. Европейская комиссия в ближайшее время начнет расследование по TikTok в соответствии с новым Законом о цифровых услугах (DSA).

Расследование вызвано опасениями, что изменения, внесенные компанией в соответствии с новыми правилами, недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

"DSA предоставляет регуляторам беспрецедентные полномочия принимать меры против крупных технологических компаний за то, как они обращаются с контентом на своих платформах. Компаниям грозят штрафы в размере до 6% от годового объема продаж или даже запрет на деятельность в ЕС, если они неоднократно будут нарушать правила", - говорится в сообщении.

ЕС направил несколько запросов на информацию к TikTok, спрашивая, среди прочего, о том, какие меры принимает компания для защиты несовершеннолетних, особенно в отношении рисков для психического и физического здоровья, а также о том, как дети пользуются ее услугами.

Издание отмечает, что, вероятно, будет проведено еще больше расследований, поскольку в течение последних нескольких месяцев ЕС проводит опрос всех определенных фирм для получения дополнительной информации. 

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