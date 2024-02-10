На Донбассе обесточены Торецк и угледобывающие предприятия

В регионе остаются без света 59 тысяч потребителей.

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В Донецкой области обесточен город Торецк и ряд угледобывающих предприятий из-за российских обстрелов. Об этом сообщили в Минэнерго.

"В минувшие сутки из-за боевых действий выключилась линия 110 кВ, без электроснабжения остался город Торецк. Организован осмотр оборудования, ремонтные бригады работают", – говорится в сообщении.

Также на утро остаются обесточенными угледобывающие предприятия одной из государственных компаний в Донецкой области.

В общей сложности в регионе остаются без света 59 тысяч потребителей в 75 населенных пунктах.

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