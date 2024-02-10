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  1. В Украине

Украинская ПВО имеет запас ракет до марта, — New York Times

14:47, 10 февраля 2024
В США считают, что без новых поставок запасы ракет для ПВО в Украине исчерпаются в марте.
Украинская ПВО имеет запас ракет до марта, — New York Times
Фото: Defence Express
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В США считают, что без внешней поддержки Украине хватит ракет для работы систем противовоздушной обороны только до конца марта. Об этом пишет The New York Times.

Военные аналитики считают, что 2024 год станет для Украины «годом восстановления», а новому главнокомандующему ВСУ генералу Александру Сырскому придется искать решения для эффективного использования солдат, что позволит сдерживать наступления россиян и одновременно создавать новые боевые силы.

Сейчас у Украины, как пишет газета, есть острая нехватка солдат и боеприпасов.

«Поэтому, прежде чем лидеры Украины задумаются о возобновлении позиций, они должны сначала удержать то, что у них есть», – пишет издание.

Также западные чиновники отмечают, что пройдет минимум несколько месяцев, прежде чем отсутствие возобновления помощи будет иметь массовое влияние, а каскадный крах на фронте без поддержки может стать реальностью в конце текущего года.

Без помощи трудно понять, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя. Уже к следующему месяцу ВСУ может быть тяжело проводить локальные контратаки.

Но в то же время, рф будет сложно быстро нарастить потенциал, достаточный для проведения масштабного наступления на востоке Украины. Они могут это сделать, двигаясь вперед, разобщенно и с большими потерями», – говорится в материале NYT.

Напомним, что Сенат США поддержал начало дебатов по законопроекту о помощи Украине.

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