Секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко предлагает давать премии за подписание контракта с ВСУ, видео

Среди вариантов мотивации воевать Костенко предлагает финансовое вознаграждение за уничтожение техники врага.

Фото: ВР

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация должна быть "мотивирована", в том числе финансово. Он считает, что, если будет мотивация, тогда больше молодых людей пойдут добровольно защищать государство.

Среди вариантов он предлагает:

- финансовое вознаграждение за уничтожение техники врага;

- премии за подписание контракта с ВСУ;

- завоз авто без оплаты пошлин для военных, пробывших на поле боя 12 месяцев.

"Нужно привлекать замотивированных людей, потому что эту войну невозможно выиграть непрофессиональным мобилизационным ресурсом. Есть два пути: можно набрать еще 500 тысяч и воевать дальше, а можно взять 100 тысяч мотивированных людей и вести с ними войну профессионально", - сказал Костенко журналистами.

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