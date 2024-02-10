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Секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко пропонує давати премії за підписання контракту із ЗСУ, відео

11:20, 10 лютого 2024
Серед варіантів мотивації воювати Костенко пропонує фінансову винагороду за знищення техніки ворога.
Секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко пропонує давати премії за підписання контракту із ЗСУ, відео
Фото: ВР
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Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізація повинна бути "змотивована", зокрема фінансово. Він вважає, що коли буде мотивація, тоді більше молодих людей підуть добровільно боронити державу.

Серед варіантів він пропонує:

- фінансову винагороду за знищення техніки ворога;

- премії за підписання контракту із ЗСУ;

- завезення авто без оплати мита для військових, які пробули на полі бою 12 місяців.

"Потрібно залучати замотивованих людей, тому що цю війну неможливо виграти непрофесійним мобілізаційним ресурсом. Є два шляхи: можна набрати ще 500 тисяч і воювати далі, а можна взяти 100 тисяч вмотивованих людей і вести з ними війну професійно", — сказав Костенко при розмові з журналістами.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти арештів рахунків ухилянтів. 

Як ми писали, парламент підтримав у першому читанні новий законопроект №10449 щодо посилення мобілізації. Надалі триватиме велика робота з підготовки документа до другого читання.

Ми повідомляли, які ризики містить законопроект про мобілізацію.

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