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Осіб з паралічем кінцівок змусять пройти повторний медичний огляд, - які ризики містить законопроект про мобілізацію

07:30, 6 лютого 2024
Законопроект про мобілізацію 10449 містить ознаки дискримінації осіб з інвалідністю.
Осіб з паралічем кінцівок змусять пройти повторний медичний огляд, - які ризики містить законопроект про мобілізацію
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Як відомо, український Уряд вніс проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку 10449.

Відповідно до цього законопроекту чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до військової служби.

Слід нагадати, що друга група інвалідності встановлюється зокрема при відсутності однієї легені і хронічній дихальній недостатності II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені; стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновного лікування; паралічі верхньої кінцівки, паралічі нижньої кінцівки тощо.

Отже, такі особи мають в умовах війни з’явитися для повторного медичного огляду.

На розгляді парламенту одночасно з законопроектом 10449 знаходиться законопроект 10379, розроблений Міністерством оборони, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу.

А саме, вносяться зміни до статті 336 КК, за яким відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Отже, особа з інвалідністю ІІ та ІІІ групи буде вимушена у разі прийняття закону їхати на повторний переогляд, а якщо вона на такий переогляд не з’явиться – їй у перспективі буде загрожувати позбавлення волі.

Паралельно Уряд пропонує скасувати для низки категорій осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, відстрочку від призову.

Так, у разі прийняття законопроекту про мобілізацію в нинішньому вигляді право на звільнення від призову матимуть не усі особи, які зайняті доглядом за особою з інвалідністю, а лише близькі родичі.

При цьому, звільнення не матимуть члени родини другого ступеня (наприклад, брати і сестри), якщо йдеться про догляд за особою з інвалідністю ІІ групи.

Отже, такі зміни можуть значно погіршити становище осіб з інвалідністю в Україні, яких можуть позбавити догляду та поставити під ризик кримінальної відповідальності. Дані положення, на думку експертного середовища, є дискримінацією осіб з інвалідністю.

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