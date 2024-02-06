Лиц с параличом конечностей заставят пройти повторное медицинское освидетельствование, - какие риски содержит законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации 10449 содержит признаки дискриминации лиц с инвалидностью.

Как известно, украинское Правительство внесло проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета 10449.

Согласно этому законопроекту мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных под время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 подлежат переомотру на пригодность к военной службе.

Следует напомнить, что вторая группа инвалидности устанавливается в частности при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого; устойчивом полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения; параличи верхней конечности, параличи нижней конечности и т.д.

Следовательно, такие лица должны в условиях войны явиться для повторного медицинского осмотра.

На рассмотрении парламента одновременно с законопроектом 10449 находится законопроект 10379, разработанный Министерством обороны, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс.

А именно, вносятся изменения в статью 336 УК, согласно которой отказ от прохождения медицинского осмотра будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Следовательно, лицо с инвалидностью ІІ и ІІІ группы будет вынуждено в случае принятия закона ехать на повторный переосмотр, а если он на такой переосмотр не явится – ему в перспективе будет угрожать лишение свободы.

Параллельно Правительство предлагает отменить для ряда категорий лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью отсрочку от призыва.

Так, в случае принятия законопроекта о мобилизации в нынешнем виде право на освобождение от призыва будут иметь не все лица, занятые уходом за лицом с инвалидностью, а только близкие родственники.

При этом увольнение не будут иметь члены семьи второй степени (например, братья и сестры), если речь идет об уходе за лицом с инвалидностью II группы.

Следовательно, такие изменения могут значительно ухудшить положение лиц с инвалидностью в Украине, которых могут лишить ухода и подвергнуть риску уголовной ответственности. Данные положения, по мнению экспертной среды, дискриминируют лиц с инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.