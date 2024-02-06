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Бросил гранату во двор многоквартирного дома в Хмельницком: Апелляционный суд подтвердил приговор

09:50, 6 февраля 2024
Хмельницкий апелляционный суд поддержал решение о 4 годах заключения за незаконное приобретение боевых припасов и хулиганство.
Бросил гранату во двор многоквартирного дома в Хмельницком: Апелляционный суд подтвердил приговор
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Апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции, согласно которому мужчина, бросивший гранату во двор многоквартирного дома, приговорен к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

В декабре прошлого года суд признал 28-летнего хмельничанина виновным в незаконном приобретении, ношении и хранении боевых припасов, а также в хулиганстве, совершенном с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК Украины). Суд установил, что мужчина решил продемонстрировать найденную им боевую гранату друзьям и бросил ее с балкона своей квартиры.

В результате взрыва повреждены автомобили и окна соседних домов. Мужчина оправдывал свои действия тем, что граната случайно привелась в боевую готовность, и выбросив ее, спас жизни людей в доме.

Однако суд пришел к выводу, что обвиняемый своими действиями создал большую угрозу обществу. Осужденный, имеющий военный опыт, сознательно снял гранату с предохранителя, нарушив известные ему правила безопасности.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника, подтвердив строгость наложенного наказания. Таким образом, приговор местного суда вступил в законную силу, и хмельничанин проведет следующие 4 года за решеткой.

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