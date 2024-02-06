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Лиц с параличом конечностей заставят пройти повторное медицинское освидетельствование, - какие риски содержит законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации 10449 содержит признаки дискриминации лиц с инвалидностью.

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  1. В Украине

На Черкасщине спасли мужчин, которые бросились спасать собаку и сами провалились под лед

07:40, 6 февраля 2024
Во время попытки спасти своего домашнего любимца провалился под лед парень, на помощь бросились двое местных жителей,
На Черкасщине спасли мужчин, которые бросились спасать собаку и сами провалились под лед
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В Черкасской области три человека спасали собаку и провалились под лед. Как рассказали в ГСЧС, в воскресенье на реке Ирклий в поселке Чернобай во время попытки спасти своего домашнего любимца провалился под лед парень.

На помощь бросились двое местных жителей, которые также стали заложниками воды. Еще один местный житель не растерялся и с помощью веревки помог людям добраться до прибытия спасателей.

Двоих пострадавших с переохлаждением госпитализировали в больницу, один мужчина отказался от помощи медиков.

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