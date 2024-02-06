Париж поднимает цены на парковку для больших авто втрое

Референдумом в Париже поддержали новые тарифы на парковку.

Источник фото: infocar

Жители Парижа приняли участие в референдуме, следствием которого стало принятие решения об увеличении стоимости парковки для больших внедорожников втрое, сообщает The Guardian. Целью этой меры является борьба с загрязнением воздуха и влиянием на изменения климата, в частности путем взимания специальной платы с владельцев тяжелых автомобилей.

Согласно предварительным результатам, большинство парижан (54,6%) поддержали идею установления специальной платы за парковку внедорожников. Однако участие в голосовании составило лишь 5,7% зарегистрированных избирателей города, что значительно меньше, чем ожидали активисты экологических организаций.

Новые тарифы на парковку могут вступить в силу с начала сентября. По новым правилам, стоимость парковки для грузовиков 4x4 возрастет до 18 евро в час в центре Парижа и до 12 евро в час в других частях города. Эти тарифы будут применяться к транспортным средствам с весом более 1,6 тонны с двигателем внутреннего сгорания или гибридными системами, а также для электромобилей с весом более 2 тонн.

Важно отметить, что нововведение не будет касаться парковки для жителей Парижа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.